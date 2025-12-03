ECONOMIE
Noorwegen steekt nog eens half miljard in wapens VS voor Oekraïne

Samenleving
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 8:11
anp031225085 1
BRUSSEL (ANP) - Noorwegen trekt nog eens een half miljard dollar uit om Amerikaanse wapens te kopen voor Oekraïne. Het NAVO-land was al een van de landen die Oekraïne het gulst steunden. Met de Noorse bijdrage is het zogeheten PURL-pakket, waarvoor Nederland al een kwart miljard euro vrijmaakte, nu rond.
Oekraïne zegt ongeveer 1 miljard dollar per maand aan Amerikaanse wapens nodig te hebben om de strijd tegen Rusland te kunnen volhouden. Patriot-luchtverdedigingsraketten bijvoorbeeld, en andere wapens die alleen de Verenigde Staten kunnen leveren. Europese bondgenoten schaffen die sinds de zomer voor Oekraïne aan, nu de VS ze niet meer willen geven.
Voor dat PURL-programma kondigden Duitsland en Polen eerder deze week ook al een nieuwe bijdrage aan. Het extra geld van Noorwegen maakt ook dat pakket compleet.
