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FT: Apple wil chips kopen van Chinese maker op zwarte lijst

Economie
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 10:32
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CUPERTINO (ANP) - Apple wil geheugenchips kopen bij een Chinese chipfabrikant die op de zwarte lijst staat van het Pentagon. Dat schrijft de Financial Times op basis van ingewijden. CXMT zou banden hebben met het Chinese leger. Het bedrijf achter de iPhone lobbyt daarvoor bij de Amerikaanse regering.
Apple kondigde donderdag aan de prijzen van MacBooks en iPads te verhogen om de sterk gestegen kosten voor geheugenchips te compenseren. Door de grote vraag naar chips lopen de prijzen op. Voor het techconcern zou een nieuwe chiptoeleverancier daarom waardevol zijn.
Overigens is het voor Apple formeel niet verboden om chips te kopen van CXMT, schrijft de FT. Chips kopen van een bedrijf op deze zwarte lijst levert geen juridische problemen op. Maar het ministerie van Handel overwoog vorig jaar om de Chinese chipfabrikant ook op een zwarte lijst te zetten. Ingewijden zeggen tegen de FT dat onduidelijk is of Apple garanties krijgt van de regering dat dit in de toekomst niet alsnog gebeurt.
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