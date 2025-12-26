Van der Poel voorlopig onverslaanbaar in veldritten

GAVERE (ANP) - Mathieu van der Poel is deze winter voorlopig onverslaanbaar in veldritten. De wereldkampioen won ook bij zijn vijfde optreden in de modder, in de wereldbekercross van het Belgische Gavere. Het was zijn vierde zege in de voornaamste competitie, waarvan hij de eerste drie wedstrijden had laten schieten.

Van der Poel, die ook nog een veldrit om de X2O-trofee in Hofstade won, reed de laatste ronden alleen voorop nadat Thibau Nys na een foutje moest afhaken. De Belgische kampioen werd nog wel tweede. De Nederlander Tibor Del Grosso finishte als derde.

Van der Poel won eerder de wereldbekerwedstrijden van Namen, Antwerpen en Koksijde.