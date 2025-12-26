ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van der Poel voorlopig onverslaanbaar in veldritten

Sport
door anp
vrijdag, 26 december 2025 om 16:21
anp261225084 1
GAVERE (ANP) - Mathieu van der Poel is deze winter voorlopig onverslaanbaar in veldritten. De wereldkampioen won ook bij zijn vijfde optreden in de modder, in de wereldbekercross van het Belgische Gavere. Het was zijn vierde zege in de voornaamste competitie, waarvan hij de eerste drie wedstrijden had laten schieten.
Van der Poel, die ook nog een veldrit om de X2O-trofee in Hofstade won, reed de laatste ronden alleen voorop nadat Thibau Nys na een foutje moest afhaken. De Belgische kampioen werd nog wel tweede. De Nederlander Tibor Del Grosso finishte als derde.
Van der Poel won eerder de wereldbekerwedstrijden van Namen, Antwerpen en Koksijde.
loading

POPULAIR NIEUWS

telemmglpict000405103522 17340071034740 trans nvbqzqnjv4bqm1jqde5a ojsmcyblbifdf4xpit dmgvdp2n7fdd82k

Negen vroege signalen van dementie om op te letten (bij je familie)

32085133 l

“Dit symptoom duidt bijna altijd op een depressie”

2025-06-25T092109Z_1749033429_RC2L9FA2EOV9_RTRMADP_3_NATO-SUMMIT.JPG

Hoeveel vernedering kan Europa nog slikken van Amerika?

Regina-George.Mean-Girls

Is je vrouw, je baas, je vriendin narcist? Vrouwelijk narcisme blijft vaak onder de radar

ANP-545682578

Echte nieuwe politiek: in januari hebben we een kabinet

3b31e52a-49c9-44dc-ac7d-01aab220e6a0

Wat is dat eigenlijk: een goede jeugd?

Loading