Medewerkers Hongaars persbureau in verzet na nederlaag Orbán

BOEDAPEST (ANP/AFP) - Medewerkers van het Hongaarse staatspersbureau MTI komen in verzet na de verkiezingsnederlaag van premier Viktor Orbán. Ze eisen in een brief aan hun management hun redactionele vrijheid terug.

Uit gelekte e-mails komt naar voren dat berichtgeving onder de regering-Orbán streng werd gecontroleerd. Voor berichten over belangrijk overheidsbeleid of buitenlandse bondgenoten van Orbán moest van hogerhand toestemming worden gegeven.

"Wij eisen dat de onafhankelijke, onpartijdige en professioneel onderbouwde nieuwsdienst van het Hongaarse persbureau onmiddellijk wordt hersteld", staat nu in een door ruim negentig personen ondertekende brief.

Een journalist bij MTI, die anoniem wilde blijven, stelt tegenover persbureau AFP dat vrijwel iedereen heeft getekend. "De censuur hier was zoals die van een totalitaire dictatuur. Nu is het genoeg geweest."