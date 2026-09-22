FT: door Kremlin gesteunde fintech omzeilde banksancties

LONDEN (ANP) - Internationale banken hebben miljarden dollars verwerkt die afkomstig waren van een door de Russische regering gesteund fintechbedrijf, schrijft de Financial Times op basis van eigen onderzoek. Volgens de Britse zakenkrant zorgde het bedrijf A7 er via een netwerk van dekmantelbedrijven en vervalste facturen voor dat Russisch geld ondanks sancties door het internationale banksysteem stroomde.

Uit gelekte documenten maakt de krant op dat op die manier ook goederen van strategisch belang zijn aangeschaft, zoals nachtkijkers en metaalbewerkingsmachines. Via A7 zou ondanks sancties 6,9 miljard dollar door het internationale bankenstelsel zijn gestroomd, bijvoorbeeld via Standard Chartered, Citigroup en First Abu Dhabi.

Als vergelding voor de Russische inval in Oekraïne werden veel Russische banken uitgesloten van SWIFT, een berichtensysteem dat internationale betalingen regelt. Maar A7 zorgde ervoor dat dekmantelbedrijven geld plaatsten bij SWIFT-banken, dat uiteindelijk gebruikt werd voor betalingen namens Russische klanten.