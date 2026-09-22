ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FT: door Kremlin gesteunde fintech omzeilde banksancties

Economie
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 8:50
anp220926070 1
Volg ons op Google Nieuws
LONDEN (ANP) - Internationale banken hebben miljarden dollars verwerkt die afkomstig waren van een door de Russische regering gesteund fintechbedrijf, schrijft de Financial Times op basis van eigen onderzoek. Volgens de Britse zakenkrant zorgde het bedrijf A7 er via een netwerk van dekmantelbedrijven en vervalste facturen voor dat Russisch geld ondanks sancties door het internationale banksysteem stroomde.
Uit gelekte documenten maakt de krant op dat op die manier ook goederen van strategisch belang zijn aangeschaft, zoals nachtkijkers en metaalbewerkingsmachines. Via A7 zou ondanks sancties 6,9 miljard dollar door het internationale bankenstelsel zijn gestroomd, bijvoorbeeld via Standard Chartered, Citigroup en First Abu Dhabi.
Als vergelding voor de Russische inval in Oekraïne werden veel Russische banken uitgesloten van SWIFT, een berichtensysteem dat internationale betalingen regelt. Maar A7 zorgde ervoor dat dekmantelbedrijven geld plaatsten bij SWIFT-banken, dat uiteindelijk gebruikt werd voor betalingen namens Russische klanten.
loading

POPULAIR NIEUWS

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

Groen gas wordt verplicht: 2 cent per kuub erbij in 2027, tot 14 cent in 2030

143176723_m

Deze sporten zijn het beste voor je botten volgens de wetenschap

dnb hypotheekrente gaat harder omhoog dan spaarrente1683704906

Hypotheekrente knalt naar 4,38 procent: dit is wat je nu écht moet doen

download (3)

Dit is de sterkste munt ter wereld — en de zwakste is bijna niets meer waard

generated-image (1)

Voor het eerst is drie jaar vast goedkoper dan één jaar: hoe dat kan (en wanneer het slim is)

vvd jongeren zijn tegen kabinetsdeelname als wilders premier wordt1700810489

Het kabinet kon je energierekening honderden euro's lager maken, maar koos daar niet voor

Loading