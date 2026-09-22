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Neerslagtekort neemt toe: vanaf donderdag wordt het weer zonnig en droog

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 22 september 2026 om 8:58
bijgewerkt om dinsdag, 22 september 2026 om 9:35
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Het wordt na een periode met regenbuien weer droger in Nederland, meldt Weeronline. Vanaf donderdag valt er bijna geen regen en komt de zon vaker door, waardoor vooral in het zuiden van het land het neerslagtekort, een graadmeter voor de droogte, weer toeneemt.
Ondanks regenbuien in de afgelopen weken ligt het neerslagtekort in Nederland nog op 250 millimeter. Volgens Weeronline is het gebruikelijke neerslagtekort aan het einde van september 94 millimeter. Wel zijn er regionale verschillen: waar het noordoosten van Nederland te maken heeft met een neerslagtekort van 120 tot 200 millimeter, zien de provincies Zeeland, Limburg en Brabant een tekort van meer dan 300 millimeter.
Ook in de Rijn is de droogte nog merkbaar. Bij de plaats Lobith is de afvoer van de Rijn 645 kubieke meter, terwijl die normaliter tussen de 1500 en 1600 kubieke meter ligt. Naar verwachting daalt de afvoer komende tijd nog verder naar 590 kubieke meter. De verwachting is dan ook dat de waterstand van de rivier zal dalen.

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