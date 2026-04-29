Rapport: minder regenwoud weg in 2025, maar brandrisico groeit

WASHINGTON (ANP) - De aarde is vorig jaar beduidend minder tropisch regenwoud kwijtgeraakt dan een jaar eerder. Het World Resources Institute (WRI) becijfert in een rapport dat het totale oppervlak dat door ontbossing en branden verloren ging 36 procent lager lag dan een jaar eerder. Toen werd door een grote toename van natuurbranden een record genoteerd. Historisch gezien blijft het regenwoudverlies hoog.

Volgens het jaarlijkse rapport, dat WRI samen met de universiteit van Maryland samenstelt, ging bijna 4,3 miljoen hectare aan tropisch regenwoud verloren in 2025. Dat staat ongeveer gelijk aan de totale oppervlakte van Nederland. Sinds het begin van de metingen werd dat cijfer slechts in drie jaren overtroffen.

Ontbossing om landbouwgrond uit te breiden blijft de belangrijkste factor. De opstellers van het rapport waarschuwen daarnaast dat het bosbrandrisico door de opwarming van de aarde structureel toeneemt.

Vooral in Brazilië, dat strenger beleid invoerde, nam de ontbossing af.