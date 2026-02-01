FT: Ford sprak met Chinese concurrent Xiaomi over joint venture

DETROIT (ANP) - De Amerikaanse autofabrikant Ford heeft gesprekken gevoerd met zijn Chinese concurrent Xiaomi over het oprichten van een joint venture voor de productie van elektrische auto's in de Verenigde Staten. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen die bekend zijn met de zaak.

Volgens de Britse zakenkrant bevonden de gesprekken zich nog in een verkennende fase. Ford sprak ook over samenwerking met andere Chinese autofabrikanten, waaronder BYD. De Amerikaanse fabrikant heeft al lange tijd moeite om de productie en verkoop van elektrische auto's in de VS van de grond te krijgen.

Ford en Xiaomi ontkenden tegenover de krant dat dergelijke gesprekken plaatsvonden, terwijl BYD weigerde commentaar te geven. De gesprekken over een mogelijke samenwerking komen op een moment van toenemende handelsspanningen tussen de VS en China, evenals groeiende rivaliteit in belangrijke sectoren zoals de auto-industrie en scheepvaart.