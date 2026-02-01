ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FT: Ford sprak met Chinese concurrent Xiaomi over joint venture

Economie
door anp
zondag, 01 februari 2026 om 9:35
anp010226038 1
DETROIT (ANP) - De Amerikaanse autofabrikant Ford heeft gesprekken gevoerd met zijn Chinese concurrent Xiaomi over het oprichten van een joint venture voor de productie van elektrische auto's in de Verenigde Staten. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen die bekend zijn met de zaak.
Volgens de Britse zakenkrant bevonden de gesprekken zich nog in een verkennende fase. Ford sprak ook over samenwerking met andere Chinese autofabrikanten, waaronder BYD. De Amerikaanse fabrikant heeft al lange tijd moeite om de productie en verkoop van elektrische auto's in de VS van de grond te krijgen.
Ford en Xiaomi ontkenden tegenover de krant dat dergelijke gesprekken plaatsvonden, terwijl BYD weigerde commentaar te geven. De gesprekken over een mogelijke samenwerking komen op een moment van toenemende handelsspanningen tussen de VS en China, evenals groeiende rivaliteit in belangrijke sectoren zoals de auto-industrie en scheepvaart.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

Bestaat tijd wel echt? Van verstrengelde atomen tot zwarte gaten als kosmische klokken

ANP-546547556

Heb je last van een trillend oog of been? Dit kunnen de oorzaken zijn

anp 457644513

7 briljante dingen die je nog meer kunt doen met olijfolie

psychopath-6

De vijf waarschuwingssignalen van een toxische persoonlijkheid – en waarom ze vaak toch succesvol zijn

ANP-546501163

Wil je gelukkiger worden? Deze methode werk het beste

065cc07559ad-4b1b99d8157e-5e8244a65514-3184847611877128805861242436729303733054105n

Dochter van Mick Jagger: hij is een top-opa

Loading