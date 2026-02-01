ECONOMIE
KLM hervat vluchten naar Tel Aviv en Dubai

Economie
door anp
zondag, 01 februari 2026 om 8:50
anp010226036 1
SCHIPHOL (ANP) - KLM hervat maandag en dinsdag het vliegverkeer naar de Israëlische hoofdstad Tel Aviv, maakte de luchtvaartmaatschappij bekend. Daarnaast worden vanaf zondag tot en met vrijdag de vluchten naar Dubai hervat, met een aangepast vliegschema.
Eerder hervatte KLM al het vliegverkeer naar de Saudische steden Dammam en Riyadh. Vorige maand besloot de luchtvaartmaatschappij meerdere luchtruimen in het Midden-Oosten te mijden vanwege de geopolitieke situatie. KLM acht het nu weer veilig genoeg om naar deze bestemmingen te vliegen. "Wij blijven de situatie nauwlettend volgen en zullen onze vluchtschema's op basis daarvan vaststellen", aldus de maatschappij.
