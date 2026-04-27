FT: Google-personeel verzet zich tegen militaire inzet AI door VS

SAN FRANCISCO (ANP) - Honderden Google-medewerkers hebben een open brief ondertekend gericht aan topman Sundar Pichai over het gebruik van AI-technologie door de Amerikaanse regering, schrijft de Financial Times. Ze willen dat Pichai weigert de regering Googles AI-technologie te laten gebruiken voor geheime militaire operaties.

"We willen dat AI de mensheid ten goede komt, niet dat het wordt gebruikt op onmenselijke of extreem schadelijke manieren", staat in de brief die volgens FT door meer dan 560 medewerkers van Google is ondertekend. "Dit omvat dodelijke autonome wapens en massasurveillance, maar gaat nog verder."

De stap volgt op een geschil tussen de Amerikaanse regering en AI-bedrijf Anthropic. Het Pentagon wilde onbeperkt gebruikmaken van de AI-systemen van Anthropic, dat veel opzien baart met zijn geavanceerde modellen. Maar Anthropic stelt als voorwaarde dat zijn technologie niet wordt ingezet voor het massaal in de gaten houden van de Amerikaanse bevolking en volledig autonome wapens.

Daarop deed de Amerikaanse overheid Anthropic in de ban, door het bedrijf aan te merken als veiligheidsrisico binnen de toeleveringsketen. President Donald Trump gaf alle federale instanties opdracht om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de kunstmatige intelligentie van Anthropic.

Volgens FT reageert het personeel van Google op berichten dat Google op het punt staat afspraken overeen te komen met het Amerikaanse ministerie van Defensie. Die afspraken zouden het mogelijk maken dat AI-tool Gemini wordt gebruikt in geheime operaties zonder de voorwaarden die Anthropic eiste.

"De enige manier om te garanderen dat Google niet in verband wordt gebracht met dergelijke schade is door alle geheime opdrachten af te wijzen", staat in de brief.