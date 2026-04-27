Tennisster Gauff uitgeschakeld in Madrid

MADRID (ANP) - Tennisster Coco Gauff is er niet in geslaagd de kwartfinales van het toernooi in Madrid te bereiken. De Amerikaanse nummer 3 van de wereld verloor in drie sets van de Tsjechische Linda Noskova, de nummer 13 van de wereld. Het werd 6-4 1-6 7-6(5) voor Noskova.

Gauff bereikte zondag nog met grote moeite de laatste zestien in Madrid. Ze stond ziek op de baan en moest zelfs braken, maar vocht zich terug van een set achterstand tegen de Roemeense Sorana Cirstea en won in drie sets: 4-6 7-5 6-1.