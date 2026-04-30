FT: investeerder KKR verkent verkoop maker Becel en Blue Band

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse investeerder KKR onderzoekt de verkoop van Flora Food Group, het Nederlandse voedingsbedrijf achter merken als Becel, Blue Band en Bertolli. De Amerikanen mikken op een deal voor het voormalige Unilever-onderdeel ter waarde van maximaal 10 miljard dollar (8,5 miljard euro), meldt Financial Times op basis van betrokkenen bij de zaak.

In 2021 kondigde Flora Food Group, onder eigendom van KKR, aan dat het tegen 2025 zijn volledige assortiment plantaardig wilde maken, en presenteerde het zich als "de grootste producent van plantaardig voedsel ter wereld". De groei van zuivelalternatieven is echter omgeslagen, doordat consumenten bewerkte producten mijden en vaker kiezen voor opties met een hoger eiwitgehalte.

De verkoop van plantaardige boter en smeerproducten daalde in 2025 respectievelijk met 4 en 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Upfield werd afgesplitst van Unilever en in 2018 gekocht door KKR. Het bedrijf werd later hernoemd tot Flora Food Group.