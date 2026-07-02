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Kabinet besluit tot invoering kleiner stembiljet vanaf 2029

Samenleving
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 8:53
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet voert vanaf de Europese parlementsverkiezingen van 2029 een kleiner stembiljet in, meldt minister Pieter Heerma (Binnenlandse Zaken, CDA) donderdag aan de Tweede Kamer. Bij de laatste drie verkiezingen zijn er al proeven geweest met zo'n kleiner stembiljet en die zijn overwegend positief verlopen.
Op het nieuwe stembiljet staan alleen de partijen en nummers, geen namen van kandidaten meer. Stemmers moeten dan ook twee vakjes invullen. Ze moeten aangeven op welke partij ze stemmen en het vakje invullen met het nummer van hun voorkeurskandidaat.
De laatste proef met een kleiner biljet was bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De voorganger van Heerma had al aangekondigd dat het nieuwe stembiljet landelijk zou kunnen worden ingevoerd als ook deze laatste proef succesvol zou verlopen. Eerder invoeren dan in 2029 lukt volgens Heerma niet, omdat de Kieswet nog moet worden gewijzigd.
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