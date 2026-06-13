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119 asielzoekers sliepen in nachtopvang in de Wijk en Zwolle

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 juni 2026 om 10:25
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TER APEL (ANP) - Afgelopen nacht hebben 106 asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen in de nachtopvang in de Wijk. Nog eens 13 mensen zijn opgevangen in hotel Lumen in Zwolle. Vijf mensen bleven achter op het voorterrein in Ter Apel. Dat meldt het Rode Kruis.
Het Drentse dorp de Wijk biedt tot en met maandagochtend een slaapplek voor honderd asielzoekers. "In nood kunnen er een paar extra mensen bij", liet een woordvoerder van de gemeente De Wolden eerder weten. Vrijdagavond bleek die capaciteit niet voldoende. Daarop werd er extra nachtopvang geregeld in Zwolle, die donderdag al had aangekondigd daartoe bereid te zijn.
Vrijdag trad het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem in werking. VluchtelingenWerk hield door de invoering van het nieuwe systeem rekening met extra drukte bij het overvolle aanmeldcentrum. Bovendien was er sprake van een storing, waardoor de dag volgens de hulporganisatie "onrustig" verliep.
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