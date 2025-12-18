ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FT: Warner Bros. in gesprek over overname tv-netwerken

Economie
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 12:37
anp181225147 1
NEW YORK (ANP) - Warner Bros. Discovery voert gesprekken met de oprichter van een prominent beleggingsfonds over een mogelijke overname van de televisienetwerken van het entertainmentconcern. Dit melden ingewijden aan zakenkrant Financial Times.
Volgens de bronnen heeft zeker één grote aandeelhouder van Warner Bros. oprichter Soo Kim van het Amerikaanse hedgefonds Standard General benaderd om de kabeltelevisiebezitingen helemaal of deels over te nemen. De gesprekken zouden ook gaan over een mogelijke investering hierin. Onder meer CNN valt onder de tv-netwerken van Warner Bros.
Kim heeft eerder belangen genomen in bedrijven met problematische schulden, zoals de Amerikaanse elektronicaketen RadioShack. Ook sloot hij deals over televisienetwerken.
Hij is niet de enige met interesse in een overname van Warner Bros. Eerder deze maand sloot het concern een deal met Netflix ter waarde van 82,7 miljard dollar (ongeveer 70,5 miljard euro) voor de tv- en filmstudio's en het streamingplatform.
loading

POPULAIR NIEUWS

215460170_m

Man eet hamburger en sterft uren later. Dit is waarom

vertrouwen in huizenmarkt zakt verder weg1545897133

Huizenmarkt koelt af: “Je voelt dat er iets aan de gang is”

ANP-509356916

Poolhitte breekt opnieuw records: “Het hele concept winter wordt geherdefinieerd”

imrs

Doorbraak in long-covid-onderzoek: chronische ontsteking blijkt belangrijkste oorzaak

public toilet on one way mirrors 1

Man ontslagen wegens extreme toiletpauzes, soms wel vier uur achter elkaar

Scherm­afbeelding 2025-12-18 om 07.55.38

Trump schreeuwt zich vrij: bizarre tv-toespraak maakt Biden zondebok voor dure leven

Loading