FT: Warner Bros. in gesprek over overname tv-netwerken

NEW YORK (ANP) - Warner Bros. Discovery voert gesprekken met de oprichter van een prominent beleggingsfonds over een mogelijke overname van de televisienetwerken van het entertainmentconcern. Dit melden ingewijden aan zakenkrant Financial Times.

Volgens de bronnen heeft zeker één grote aandeelhouder van Warner Bros. oprichter Soo Kim van het Amerikaanse hedgefonds Standard General benaderd om de kabeltelevisiebezitingen helemaal of deels over te nemen. De gesprekken zouden ook gaan over een mogelijke investering hierin. Onder meer CNN valt onder de tv-netwerken van Warner Bros.

Kim heeft eerder belangen genomen in bedrijven met problematische schulden, zoals de Amerikaanse elektronicaketen RadioShack. Ook sloot hij deals over televisienetwerken.

Hij is niet de enige met interesse in een overname van Warner Bros. Eerder deze maand sloot het concern een deal met Netflix ter waarde van 82,7 miljard dollar (ongeveer 70,5 miljard euro) voor de tv- en filmstudio's en het streamingplatform.