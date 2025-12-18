Meer meldingen van misstanden in het onderwijs

DEN HAAG (ANP) - Vertrouwensinspecteurs hebben vorig jaar fors meer meldingen gekregen over misstanden in het onderwijs, zoals misbruik of mishandeling. Afgelopen schooljaar kwamen 2916 dossiers binnen, 599 meer dan het schooljaar daarvoor. Alleen in het hoger onderwijs was geen stijging zichtbaar, meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Het aantal dossiers over seksueel misbruik en seksuele intimidatie steeg naar 498. Het aantal dossiers over mogelijk seksueel misbruik steeg van 96 naar 178. In 103 dossiers was een zogenoemde met taken belaste persoon betrokken, bijvoorbeeld een leraar, een conciërge of iemand die op vrijwillige basis helpt bij bijvoorbeeld een creatieve activiteit op een school.

Ook van psychisch geweld kwamen meer en ook zwaardere meldingen binnen, aldus de inspectie. In totaal ging het om 1536 dossiers. 700 daarvan gingen over (ernstig) pesten. Het primair onderwijs telde de meeste dossiers (877).