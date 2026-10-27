Funderingsrisico telt vanaf 2027 mee bij NHG-hypotheek

UTRECHT (ANP) - Banken moeten vanaf volgend jaar rekening houden met mogelijke funderingsproblemen bij huizen als ze hypotheken verstrekken met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dat kan als gevolg hebben dat huizenkopers minder kunnen lenen bij funderingsrisico's.

De NHG biedt tegen een eenmalige betaling door huizenkopers bescherming bij betaalproblemen, waarna hypotheekverstrekkers vaak een lagere rente geven. De organisatie achter NHG wil nu voorkomen dat huizenkopers in de financiële problemen komen als ze ineens veel geld kwijt zijn door herstelwerkzaamheden aan de fundering.

Als nieuwe regel voor 2027 geldt daarom dat geldverstrekkers via een vaste methode de funderingsrisico's inschatten voor klanten die een hypotheek met NHG willen afsluiten. Als die risico's hoog zijn, moet de hypotheekverstrekker rekening houden met herstelkosten. Dat heeft vervolgens invloed op de som geld die een klant mag lenen voor de aankoop van een huis.