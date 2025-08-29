ECONOMIE
Funderingsspecialist Sif onderuit op Damrak na winstwaarschuwing

Economie
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 9:40
anp290825096 1
AMSTERDAM (ANP) - Sif ging vrijdag ruim 15 procent onderuit op de Amsterdamse beurs. De funderingsspecialist heeft de winstverwachting voor dit jaar fors naar beneden bijgesteld. Volgens de maker van palen voor windmolens duurt de uitbreiding van zijn fabriek op Maasvlakte 2 bij Rotterdam langer dan gepland, wat op de resultaten drukt. Ook verwacht het bedrijf dat de ontwikkeling van nieuwe windparken op zee op de korte termijn trager zal gaan.
De algehele stemming op het Damrak was terughoudend, na de kleine verliesbeurt een dag eerder. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 903,56 punten. De hoofdindex kwam in de maand augustus nauwelijks van zijn plaats. De MidKap won 0,1 procent tot 932,16 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,2 procent.
