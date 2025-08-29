ECONOMIE
Brekelmans ziet geen Russische interesse in vredesoverleg

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 9:42
KOPENHAGEN (ANP) - Rusland heeft meer interesse in het voortzetten van de oorlog in Oekraïne dan in serieuze vredesonderhandelingen, zei demissionair minister Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) vrijdag voor aanvang van overleg met zijn EU-collega's in Kopenhagen. Rusland voerde een dag eerder nog een grote aanval uit op Kyiv waarbij meer dan twintig doden vielen.
De afgelopen weken leek er wat beweging te komen in het vredesoverleg, maar de voortdurende Russische aanvallen op Oekraïne stemmen weinig positief, maakte EU-buitenlandchef Kaja Kallas duidelijk. De Russische president Vladimir Poetin maakt de vredesinspanningen "belachelijk", zei ze in de Deense hoofdstad.
Oekraïne staat bovenaan de agenda van de vergadering van EU-ministers. Ze praten onder meer over de veiligheidsgaranties die Oekraïne moet krijgen bij een mogelijke vrede. Ook hopen ze het eens te worden over de mogelijkheid om Oekraïense militairen in hun eigen land te trainen. Daadwerkelijk trainen in Oekraïne is pas een optie als er een staakt-het-vuren is, benadrukt Brekelmans.
