Zelensky: Rusland doet ondanks bestand geen poging vuur te staken

KYIV (ANP) - De Russische krijgsmacht gaat ondanks het tijdelijke staakt-het-vuren door met aanvallen op Oekraïne, dat meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op X. "Dit alles laat zien dat er aan Russische zijde geen enkele poging is gedaan het vuur aan het front te staken."

Volgens hem zijn er tot 07.00 uur 's ochtends meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden er meer dan 850 aanvallen met drones plaats. "Net als we de afgelopen 24 uur deden, zal Oekraïne ook vandaag op dezelfde manier reageren. We zullen onze posities en de levens van onze mensen verdedigen", aldus Zelensky.

Rusland meldde ook Oekraïense aanvallen.

Rusland kondigde een staakt-het-vuren aan voor 8 en 9 mei, vanwege de Russische Dag van de Overwinning. Oekraïne kondigde een eigen bestand aan dat afgelopen woensdag al inging. Omdat aanvallen sindsdien doorgaan, zouden Oekraïners zich volgens Zelensky niet hoeven te houden aan het Russische bestand.