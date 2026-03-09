G7 besluit nog niet over vrijgave noodvoorraden olie

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG/RTR/AFP) - De G7 heeft nog geen besluit genomen over een wereldwijde vrijgave van noodvoorraden van olie. Dit meldde de Franse minister van Financiën Roland Lescure maandag na een onlinebijeenkomst hierover.

De groep "is nog niet zover", verklaarde Lescure na de bijeenkomst met de ministers van Financiën van de G7 over de impact van de oorlog in het Midden-Oosten op de energiemarkten. "We hebben afgesproken de situatie heel nauwlettend te volgen. We zijn bereid alle noodzakelijke maatregelen te nemen, waaronder het gebruik van strategische reserves om de markt te stabiliseren." Frankrijk leidde de bijeenkomst. Verder bestaat de G7 uit de Verenigde Staten, Duitsland, Canada, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk.

Gecoördineerde vrijgaven van strategische voorraden zijn slechts vijf keer eerder uitgevoerd, waaronder twee keer na de Russische invasie van Oekraïne in 2022. De olieprijzen zijn recent flink gestegen door de oorlog en productieverstoringen in het Midden-Oosten.