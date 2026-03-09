Nieuwe asielminister wil 'rust, reinheid, regelmaat' in Ter Apel

TER APEL (ANP) - Twee weken na zijn aanstelling bracht asielminister Bart van den Brink (CDA) maandag zijn eerste werkbezoek aan het aanmeldcentrum van Ter Apel, om daar "rust, reinheid, regelmaat" te beloven. Burgemeester Jaap Velema vindt het snelle bezoek "een goede eerste stap voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie". Maar hij is ook afwachtend. "Het zal allemaal wel even moeten blijken."

Velema noemt dat hij acht bewindspersonen op het asieldossier heeft meegemaakt in de acht jaar dat hij in functie is. Hij hoopt dat Van den Brink het aantal asielzoekers in Ter Apel snel onder het afgesproken maximum van 2000 krijgt. Ook wil hij dat het aantal asielzoekers met een kansarme aanvraag omlaag gaat.

Onder het vorige kabinet-Schoof klaagden lokale bestuurders over de ijzige band met Den Haag. Vooral onder asielminister Marjolein Faber (PVV) voelden zij zich niet gehoord en begrepen. "Ik ben zeker beschikbaar en bereikbaar voor bestuurlijk Nederland", belooft de nieuwe minister.