Uit nieuw onderzoek blijkt dat omega-3 supplementen het verouderingsproces op DNA-niveau kunnen vertragen. Dit ontdekten Zwitserse wetenschappers na een driejarige studie onder 777 gezonde 70-plussers.

De onderzoekers keken naar het effect van drie interventies: omega-3 supplementen, vitamine D en regelmatige lichaamsbeweging. De deelnemers werden verdeeld in verschillende groepen die deze behandelingen apart of in combinatie kregen.

Om het verouderingsproces te meten, gebruikten de wetenschappers zogenaamde 'DNA-methylatieklokken'. Deze geavanceerde meetmethoden kunnen iemands biologische leeftijd bepalen door naar specifieke veranderingen in het DNA te kijken.

Combinatie is het beste

De resultaten waren verrassend: vooral omega-3 supplementen (1 gram per dag) bleken effectief in het vertragen van biologische veroudering. Het effect was klein maar consistent meetbaar over verschillende biologische klokken. De vertraging kwam neer op ongeveer 2,9 tot 3,8 maanden over de driejarige studieperiode.

Nog interessanter was dat de combinatie van alle drie de interventies (omega-3, vitamine D (2000 IE per dag) en regelmatige lichaamsbeweging) een versterkend effect had. Deze combinatie leidde tot de grootste vertraging van het verouderingsproces.

Grotere studie

De studie bouwt voort op eerder onderzoek van dezelfde onderzoeksgroep, waarbij al werd aangetoond dat deze interventies het risico op infecties verminderden en botbreuken door vallen hielpen voorkomen. Ook bleek de combinatie van alle drie de behandelingen het risico op kanker met 61 procent te verlagen.

Hoewel het vertragend effect op veroudering bescheiden lijkt, benadrukken de onderzoekers dat zelfs kleine veranderingen in het biologische verouderingsproces grote gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid als ze over langere tijd worden volgehouden.

De bevindingen maken deel uit van de grotere DO-HEALTH studie, een van de grootste onderzoeken naar gezond ouder worden in Europa. De resultaten werden gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Nature Aging.

Bron: Nature Aging