Instroom internationale studenten in bacheloropleidingen daalt

GRONINGEN (ANP) - Voor het eerst in jaren daalt de instroom van internationale studenten in voltijd bacheloropleidingen. Dit meldt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in het Trendrapport hoger onderwijs 2025. De instroom in masteropleidingen blijft wel toenemen.

De internationale instroom in het hoger onderwijs steeg de afgelopen jaren sterk en ligt nu twee keer zo hoog als in 2014/2015. De afgelopen jaren zijn er meerdere maatregelen aangekondigd om de instroom van internationale studenten in het hoger onderwijs te beheersen, zoals het wetsvoorstel voor de Wet Internationalisering in Balans (WIB) in mei 2024. Ook universiteiten kondigden dit jaar maatregelen aan, zoals een maximumaantal studenten voor bepaalde Engelstalige studies.

De Trendrapportage laat verder een wisselend beeld zien van opleidingen in sectoren met arbeidstekorten, zoals het onderwijs, meldt DUO. Zo stijgt de instroom bij lerarenopleidingen vanuit havo en vwo, maar daalt de instroom bij de pabo vanuit het mbo en het hoger onderwijs. De uitval in de bètatechniek stabiliseert en de instroompiek tijdens de coronacrisis bij bacheloropleidingen in de zorg lijkt definitief voorbij.

In het mbo niveau 3 en niveau 4 gebruiken steeds meer studenten de basisbeurs. Het gebruik is nu bijna gelijk aan het gebruik van de basisbeurs in het mbo niveau 1 en 2. In het hoger onderwijs wordt de aanvullende beurs steeds meer gebruikt. Dit komt volgens DUO door een verhoging van de inkomensgrens van de ouders en een wijziging waardoor de aanvraag voor een aanvullende beurs automatisch staat aangevinkt op de website van DUO.