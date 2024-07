Gasprijs stijgt door oplopende spanningen Midden-Oosten

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijs is woensdag verder gestegen door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. De acties van Israël, waarbij kopstukken van Hamas en Hezbollah werden gedood, zorgen voor vrees voor een uitbreiding van de oorlog in Gaza. Zo zouden de door Iran gesteunde Houthi-rebellen uit Jemen meer aanvallen op schepen in de Rode Zee kunnen uitvoeren als vergelding. Ook zou Iran de scheepvaart in bijvoorbeeld de Perzische Golf kunnen ontregelen, waardoor leveringen van gas en olie uit de regio verstoord kunnen worden.

Op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam steeg de prijs woensdagochtend met ruim 2 procent tot bijna 36 euro per megawattuur. De gasprijs laat al vier dagen op rij een stijging zien en staat op een hoog niveau voor de zomerperiode. De Europese gasvoorraden zijn echter nog altijd goed gevuld en ook de leveringen van gas uit Noorwegen zijn weer hervat na de recente verstoringen. Noorwegen is sinds het wegvallen van Russisch gas de grootste leverancier van aardgas aan Europa.