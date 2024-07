De minister van Asiel en Migratie hoefde de elfjarige Mikael en zijn moeder geen verblijfsvergunning te verlenen. Dat staat in een uitspraak van de Raad van State die woensdagochtend is gepubliceerd. De in Nederland geboren Mikael en zijn moeder zijn volgens de hoogste bestuursrechter een te lange periode uit beeld geweest bij de betrokken instanties. Daarom mogen ze niet in Nederland blijven en moeten ze naar Armenië vertrekken.