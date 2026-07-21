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Microsoft breidt samenwerking met Franse AI-startup Mistral uit

Economie
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 16:02
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REDMOND (ANP) - Techconcern Microsoft breidt zijn samenwerking met de Franse startup in kunstmatige intelligentie, Mistral, verder uit. Dat meldt Microsoft dinsdag. De nieuwe overeenkomst is gericht op de uitbreiding van de AI-infrastructuur in Europa. Financiële details rond de deal zijn niet bekendgemaakt.
De overeenkomst versterkt de AI-infrastructuur van Europa en helpt Microsoft te voldoen aan de groeiende vraag naar cloud- en AI-diensten, aldus het techconcern zelf. "Europa moet toegang hebben tot 's werelds meest geavanceerde AI zonder de controle over hun data, activiteiten of digitale toekomst in gevaar te brengen", aldus Brad Smith, vicevoorzitter en president van Microsoft.
Microsoft en Mistral werken al sinds 2024 samen. De samenwerking tussen de twee bedrijven spitste zich vooralsnog toe op onder meer AI-onderzoek en -ontwikkeling. Ook werden door Mistral ontwikkelde AI-modellen beschikbaar gesteld aan klanten van het Azure-platform van Microsoft.
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