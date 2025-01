Gasprijzen gaan weer snel dalen: "Groene energie wordt goedkoper"

We hoeven ons geen zorgen te maken nu de gasprijzen weer omhoogschieten. Binnen enkele jaren dalen de prijzen weer, zegt Fatih Birol, baas van energieinstituut IEA in De Telegraaf. En duurzame energie breidt zich steeds sneller uit.

Birol ziet nog wel drie keer zoveel energie deze kant op komen. "Dat is wel mogelijk. Het jaar 2023 kende een historisch record. In 2024 was er een extra stijging van 20%. Een enorme toename, en geen voorspelling: dit gebeurt vandaag. Voor de komende zes jaar zijn de investeringsbeslissingen al genomen. Van alle energiecentrales die in de wereld worden gebouwd, gebruikt 85% hernieuwbare energiebronnen. Zo’n 5% kernenergie, slechts 10% daarvan is energie uit fossiele brandstoffen: steenkool, gas, olie. Dit zijn harde cijfers: een toename van 5500 gigawatt aan hernieuwbare energie.”

De opkomst van Trump, die uit het klimaatakkoord wil stappen, is een tegenvaller. "Maar de weg naar schone energie gaat, dankzij alle investeringen, heel snel. Veel sneller dan veel mensen zich realiseren. Het gaat niet alleen over klimaat, ook over de toename van het aantal elektrische auto’s om niet afhankelijk te zijn van olie, al is die groei misschien even minder. Dat 85% van alle energiecentrales die vorig jaar zijn opgeleverd op hernieuwbare energie draait, is ongekend. Waarom? Omdat het inmiddels de goedkoopste optie is. China bouwt niet alleen parken met zonnepanelen voor het klimaat, maar ook omdat de energie zo goedkoop is.”

Volgens de expert is er een omslagpunt bereikt. "De grote autoproducenten investeren in elektrische auto’s omdat ze zien dat bij de productie van schone energie, er voldoende is om als industrie te investeren. Kijk naar China. Niet alleen het klimaat, maar de economische groei bepalen nu de investeringen in schone energie. De overgang naar duurzame stroom is onomkeerbaar geworden.”

