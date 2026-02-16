ECONOMIE
Gasunie: gasvoorraad uitzonderlijk laag, maar geen reden tot zorg

Economie
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 11:09
anp160226071 1
GRONINGEN (ANP) - De Nederlandse gasvoorraad is hard geslonken, maar er is volgens Gasunie op dit moment geen reden tot zorg. Zo is er nog voldoende aanvoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit het buitenland, laat een woordvoerster van Gasunie weten. Wel is de voorraad uitzonderlijk laag, beaamt ze.
De Nederlandse gasopslagen zijn nog voor ongeveer 16 procent gevuld. Begin januari lag dat nog rond de 45 procent. Door het koude weer neemt de vraag naar gas voor verwarming toe, waardoor de voorraden leger raken. Maar ook elektriciteitscentrales vragen deze winter bijzonder veel gas, volgens Gasunie. Dat komt doordat zon en wind op sommige momenten onvoldoende elektriciteit opwekken.
Gasunie verwacht dat de situatie de rest van de winter goed blijft gaan. "Je weet nooit hoelang de winter duurt, maar er blijft op dit moment voldoende aanvoer op andere manieren", aldus de zegsvrouw.
