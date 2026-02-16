ECONOMIE
Shorttrackster Velzeboer op Spelen naar halve finale 1000 meter

Sport
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 11:20
anp160226073 1
MILAAN (ANP) - Shorttrackster Xandra Velzeboer heeft bij de Olympische Spelen in Milaan de halve finales op de 1000 meter bereikt. De 24-jarige Nederlandse eindigde in de derde kwartfinale in de Milano Ice Skating Arena als eerste. De halve finales en finale zijn later op maandag.
Velzeboer won donderdag de olympische titel op de 500 meter en doet later deze week ook nog mee aan de 1500 meter en de finale van de aflossing voor vrouwen.
Michelle Velzeboer, de zus van Xandra Velzeboer, slaagde er niet in de halve eindstrijd te bereiken. Ze lag lange tijd op koers om bij de eerste twee te eindigen, maar liet zich kort voor de finish passeren door de Italiaanse Elisa Confortola en kwam als derde over de streep.
Selma Poutsma, de derde Nederlandse deelneemster op deze afstand, werd zaterdag in de voorronden uitgeschakeld.
