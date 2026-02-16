Bobsleeër Wesselink begint met twaalfde tijd in tweemansbob

CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - Bobsleeërs Dave Wesselink en Jelen Franjic zijn hun olympische wedstrijd in de tweemansbob begonnen met een twaalfde tijd in de eerste run. Het duo kwam in de eerste afdaling op de bobsleebaan in het Cortina Sliding Centre tot een tijd van 55,83 seconden.

Wesselink en Franjic hadden met 4,90 de tiende starttijd. Ze raakten bovenin licht de muur en verderop in de baan nog een keer. Met hun tijd van 55,83 hebben ze na de eerste run een achterstand van 1,15 seconde op klassementsleider Johannes Locher en zijn remmer Georg Fleishhauer uit Duitsland.

Voor Wesselink is het zijn debuut op de Olympische Spelen. Franjic kwam vier jaar geleden al in actie met piloot Ivo de Bruin. De bobsleeërs beginnen om 11.57 uur aan de tweede run. De derde en vierde run zijn dinsdag.