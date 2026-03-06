Gasunie investeerde in 2025 ruim 600 miljoen in energiezekerheid

ROTTERDAM (ANP) - Gasunie heeft vorig jaar "fors" geïnvesteerd in de energie-infrastructuur van Nederland. Met investeringen in de gasinfrastructuur en de capaciteit voor vloeibaar gas (LNG) wil het de energiezekerheid en weerbaarheid vergroten. Terwijl investeringen in nieuwe infrastructuur voor waterstof en CO2-transport en -opslag moeten bijdragen aan de energietransitie.

In zowel energiezekerheid als de transitie werd vorig jaar ruim 600 miljoen euro gestoken. "We investeren in de ruggengraat van het energiesysteem", stelt topvrouw Willemien Terpstra. "Zo borgen we de energiezekerheid van vandaag en bouwen we tegelijkertijd aan een toekomstbestendig energiesysteem."

Die energiezekerheid is dit jaar nog relevanter geworden, vooral door de oorlog in Iran. "De bestaande opslagen in Nederland en Europa zijn en blijven daarom nodig", schrijft Gasunie daarover op de website. Door gas achter de hand te houden kan Nederland "onderbrekingen beter opvangen". Die gasvoorraad in Nederland is momenteel rond de 10 procent, een stuk lager dan normaal in deze tijd.

'Waarmaakjaren'

De topvrouw spreekt nu van de "waarmaakjaren" voor Nederland waarin veel moet samenkomen. "Hierbij is onze koers helder: voor onze industrie en samenleving meters maken voor een sterk energiesysteem waarin elektriciteit, aardgas, groen gas, waterstof en warmte elkaar versterken", stelt Terpstra.

Als voorbeeld noemt de Gasunie hybride warmtepompen die het elektriciteitsnet ontlasten en gas dat als achtervang fungeert op elektriciteitscentrales als de opbrengst uit zon en wind tegenvalt.

Aardgas

Aardgas werd in 2025 vaker ingezet om de schommelingen in zon- en windproductie op te vangen, zodat de energiezekerheid kon worden gegarandeerd, ziet de Gasunie. Het verbruik steeg vorig jaar met 17 procent. Daarentegen nam de vraag vanuit de industrie naar aardgas vorig jaar met 9 procent af.

Alles bij elkaar transporteerde de Gasunie vorig jaar ruim 6 procent meer aardgas dan in 2024. In totaal werd 685 TWh aardgas getransporteerd, gelijk aan 1,5 keer het energieverbruik van Nederland.

Investeringsagenda

Voor de komende jaren staan er nog meer investeringen gepland. De zogeheten investeringsagenda bedraagt ongeveer 10,5 miljard euro de komende vijf jaar. De Gasunie verwacht dat driekwart daarvan naar de energietransitie gaat en een kwart naar de aardgas- en LNG-infrastructuur.

Gasunie boekte in 2025 een nettowinst van 85 miljoen euro, tegen 70 miljoen euro een jaar eerder. De omzet klom vorig jaar met ruim 90 miljoen euro naar bijna 1,7 miljard euro.