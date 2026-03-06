ECONOMIE
Iraanse leger kondigt uitbreiding vergeldingsaanvallen aan

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 06 maart 2026 om 8:56
bijgewerkt om vrijdag, 06 maart 2026 om 9:25
anp060326070 1
Het Iraanse leger heeft aangekondigd zijn vergeldingsaanvallen uit te breiden. "De komende dagen krijgt de vijand te maken met intensievere en grootschaligere aanvallen", meldde de staatstelevisie, verwijzend naar het Khatam al-Anbiya centraal hoofdkwartier, dat in oorlogstijd het operationele commando over de Iraanse strijdkrachten voert.
De Iraanse militaire leiding maakte ook melding van aanvallen met drones op een luchtmachtbasis in het noorden van Israël en op Amerikaanse bases in Koeweit en in Erbil in Irak.
De tijdelijke leiderschapsraad buigt zich nog steeds over de vraag wie de opvolger wordt van ayatollah Ali Khamenei, die zaterdag om het leven kwam door Amerikaanse en Israëlische bombardementen.
Volgens een regeringsverklaring die vrijdag werd uitgegeven, hebben president Masoud Pezeshkian, hoofd van de rechterlijke macht Gholam-Hossein Mohseni-Ejei en ayatollah Alireza Arafi de mogelijkheid besproken om een ​​vergadering bijeen te roepen om een ​​nieuwe opperste leider te kiezen.
