Verdachte van doden ex-vriendin Leiderdorp filmde geweld

DEN HAAG (ANP) - De 38-jarige Marvin B. die vastzit omdat hij in januari in Leiderdorp zijn ex-vriendin (52) zou hebben gedood, heeft het geweld dat hij gebruikte gefilmd. B. maakte zes filmpjes, meldde het Openbaar Ministerie donderdag bij een eerste inleidende zitting in de rechtbank in Den Haag. De opnames, sommige met commentaar, zou hij hebben verstuurd naar een dochter van het slachtoffer en naar twee van haar vriendinnen.

B. heeft vervolgens zelf 112 gebeld. Hij heeft bekend dat er ruzie is geweest en dat hij geweld heeft gebruikt, aldus justitie. Het dodelijke geweld zegt hij zich niet meer te herinneren. Volgens het OM is het slachtoffer om het leven gekomen doordat B. met een hard voorwerp op haar hoofd heeft geslagen en op haar heeft ingeschopt.

Er liep al een strafzaak tegen de verdachte voor het bedreigen met de dood van het slachtoffer en haar kinderen.

B. wordt ter observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). De volgende inleidende zitting staat gepland op 15 juni.