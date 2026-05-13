Gasunie waarschuwt: vullen gasopslagen gaat moeizaam

DEN HAAG (ANP) - Het vullen van de gasopslagen in Nederland loopt moeizaam, waarschuwt Gasunie. In de komende weken is ingrijpen nodig om het vuldoel voor de winter te halen, zei algemeen directeur Jeroen Zanting tijdens een technische briefing van Kamerleden over leveringszekerheid. Door de Iranoorlog zijn de gasprijzen hard gestegen, wat het onaantrekkelijk maakt om nu aardgas in te kopen om op te slaan voor de winter.

Volgens Zanting kan eind juni of begin juli een situatie ontstaan dat de vier gasopslagen in Nederland zo langzaam worden gevuld dat het vuldoel voor de winter niet wordt gehaald. Aan het eind van het vulseizoen, tot 1 november, moeten de voorraden tot 87 procent gevuld zijn.

Zanting opperde dat de regering Energie Beheer Nederland (EBN) een groter deel van het benodigde gas kan laten inkopen namens de overheid. Ook noemde Zanting de mogelijkheid van subsidies voor marktpartijen om de bergingen te vullen, iets wat in de jaren 2022 en 2023 ook gebeurde.

Zorgvuldig omgaan

Bij het vullen van de gasopslagen zijn private partijen eerst aan zet, maar EBN kan inspringen als zij het laten afweten. Tot nu toe heeft EBN een vultaak tot 80 terawattuur (TWh), veel meer dan de 25 TWh van vorig jaar.

De directeur voor gastransactie bij EBN, Nicolien Vrisou van Eck, waarschuwde in dezelfde briefing dat de gasinkopen namens de overheid de gasprijzen niet nog verder moeten opdrijven. "Wij moeten zorgvuldig omgaan met onze vulopdracht. Als we nu maximaal gaan inkopen, heeft dat een effect op de marktprijzen. Dat willen we uiteraard voorkomen", zei ze.