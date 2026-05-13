Regisseur krijgt 2 jaar cel voor leveren drugs aan Matthew Perry

LOS ANGELES (ANP) - De Amerikaanse filmregisseur Erik Fleming is woensdag veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor het leveren van ketamine aan acteur Matthew Perry, meldden Amerikaanse media. Perry verdronk in 2023 in zijn jacuzzi door de gevolgen van de ketaminedosis. Fleming pleitte schuldig in augustus 2024.

"Ik heb ketamine geregeld voor Matthew Perry omdat ik het geld wilde en omdat ik dacht dat ik een vriend een dienst bewees", schreef Fleming in een brief aan de rechtbank van Los Angeles. "Ik heb nooit de slechtst mogelijke uitkomst overwogen. Deze verschrikkelijke fout zal me voor altijd achtervolgen."

Fleming is een van vijf verdachten in de zaak. Alle vijf hebben schuld bekend. Fleming werkte samen met Jasveen Sangha, ook bekend als "Ketamine Queen". Sangha kreeg in april 15 jaar celstraf opgelegd.

Perry is bekend van zijn rol als Chandler Bing in de sitcom Friends.