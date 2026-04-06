Gasvoorraden in Nederland langzaam weer aangevuld na dieptepunt

GRONINGEN (ANP) - De gasvoorraden in Nederland worden langzaamaan weer aangevuld. Volgens data van gasnetbeheerder Gasunie is de huidige gasvoorraad maandag licht gestegen tot 5,1 procent, na een dieptepunt van 4,5 procent vorige week. Vanaf april mogen energiebedrijven de gasopslagen weer vullen voor de komende winter. De vraag was of dat ging gebeuren vanwege de hoge gasprijs als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten.

Afgelopen donderdag vond de eerste vulling plaats. Door onder meer een koude winter was de gasvoorraad tot het laagste niveau in zeker tien jaar gezakt.

Gasunie benadrukte meermaals dat de lage vullingsgraad geen reden tot paniek was. Het gaat om een seizoensvoorraad die voor gebruik in de winter bedoeld is. Daarbij komt er voldoende gas binnen via onder meer leidingen uit Noorwegen en vloeibaar aardgas dat via schepen wordt geïmporteerd.

De gasprijs is sinds het uitbreken van de oorlog flink opgelopen, waardoor het vullen van de voorraden een kostbare operatie kan worden.