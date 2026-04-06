Het Katholieke Oostenrijk is royaal het meest antisemitische land van Europa

door Dirk Kruin
maandag, 06 april 2026 om 16:11
Oostenrijk registreerde in 2023 veruit de meeste antisemitische incidenten per hoofd van de bevolking in Europa, met 128,9 meldingen per miljoen inwoners, ruim boven landen als Duitsland (43,4) en het Verenigd Koninkrijk (60,9).
Volgens het jaarlijkse Antisemitism Worldwide Report van de Universiteit van Tel Aviv en de Anti-Defamation League gaat het in Oostenrijk om 1.147 voorvallen in 2023, een stijging van bijna 60 procent ten opzichte van 719 incidenten in 2022. De cijfers zijn gebaseerd op meldingen bij de Joodse gemeenschap in Wenen en omvatten scheldpartijen, bedreigingen, vandalisme en geweld, waarbij vooral na de Hamas-aanval op Israël op 7 oktober een scherpe toename werd gemeten. De kaart met incidenten per miljoen inwoners laat zien dat buurlanden als Italië (7,5), Tsjechië (5,2) en Zwitserland (16,7) aanzienlijk lager scoren dan het overwegend katholieke Oostenrijk. Onderzoekers benadrukken dat niet alleen het absolute aantal incidenten, maar juist de hoge dichtheid per inwoner wijst op een hardnekkig antisemitisch klimaat.
