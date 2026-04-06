Costa waarschuwt Trump over aanvallen civiele infrastructuur Iran

BRUSSEL (ANP/AFP) - De voorzitter van de EU-leiders, António Costa, benadrukt op sociale media dat het aanvallen van civiele infrastructuur tijdens een oorlog illegaal is. De waarschuwing komt nadat de Amerikaanse president Donald Trump dreigde civiele infrastructuur in Iran te verwoesten als het land de Straat van Hormuz niet zou openen.

"Als ze tegen dinsdagavond niets ondernemen, zullen ze geen elektriciteitscentrales meer hebben en zullen er geen bruggen meer overeind staan", zei Trump zondag in een interview met The Wall Street Journal. "Elke aanval op civiele infrastructuur, met name energiecentrales, is illegaal en onaanvaardbaar", aldus Costa.

Bemiddelaar Pakistan zou een plan voor een staakt-het-vuren hebben ingediend bij Iran en de VS. Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf maandag aan dat het land geen tijdelijke wapenstilstand wil zonder duidelijke garanties.

Zowel de VS als Iran is nog niet met officiële reacties op het plan gekomen.