Geen concrete toezeggingen in verklaring na AI-top

door anp
zaterdag, 21 februari 2026 om 14:26
NEW DELHI (ANP/AFP) - Tientallen landen, waaronder de Verenigde Staten en China, hebben opgeroepen tot "veilige, betrouwbare en robuuste" kunstmatige intelligentie. Dat staat in een verklaring die zaterdag werd uitgegeven na een grote top in New Delhi. De verklaring bevatte geen concrete toezeggingen. Wel werden verschillende vrijwillige, niet-bindende initiatieven benadrukt, waaronder het internationaal bundelen van AI-onderzoekscapaciteiten.
"Het bevorderen van veilige, betrouwbare en robuuste AI is essentieel voor het opbouwen van vertrouwen en het maximaliseren van maatschappelijke en economische voordelen", staat in de verklaring die werd ondertekend door 86 landen en twee internationale organisaties.
De AI-top in India duurde vijf dagen en werd bijgewoond door tienduizenden mensen. Ook demissionair premier Dick Schoof was naar de top afgereisd.
Vorig jaar weigerden de Verenigde Staten zich nog aan te sluiten bij de gezamenlijke verklaring van de AI-top, die toen plaatsvond in Parijs.
