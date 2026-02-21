Lagarde vond speech handelsminister VS op WEF onnodig beledigend

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De president van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde liep weg bij een toespraak van de Amerikaanse handelsminister Howard Lutnick, omdat ze zijn anti-Europese retoriek ongepast vond in die setting. Dat zei ze zaterdag in een interview met The Wall Street Journal. Lagarde liep vorige maand weg van een diner op het World Economic Forum toen Lutnick zich negatief uitliet over Europa.

"Om als laatste spreker iemand te hebben die zonder enige tegenargumenten Europa van alle kanten bekritiseert, vond ik gewoon te veel en onnodig beledigend", zei Lagarde over het incident dat destijds de aandacht trok.

Lutnick was de laatste spreker op een evenement waar meer dan honderd mensen aanwezig waren. In zijn toespraak kleineerde de Amerikaanse minister Europese economieën. Hij had het onder meer over het gebrek aan concurrentievermogen ten opzichte van de Verenigde Staten. Persbureau Bloomberg meldde destijds dat er boegeroep klonk en Lagarde de zaal verliet.