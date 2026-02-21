Titelhouders Choukoud en Luijten niet op NK marathon in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Titelhouders Khalid Choukoud en Anne Luijten ontbreken over twee maanden bij het NK marathon in Rotterdam. Viervoudig winnaar Choukoud geeft de voorkeur aan een marathon in het najaar, drievoudig winnares Luijten is zwanger. Dat maakte de organisatie van de 45e editie van de marathon van Rotterdam zaterdag bekend.

Choukoud veroverde de nationale titel in 2016, 2021, 2022 en 2025. Luijten was de laatste drie jaar de snelste. Jill Holterman, Mikky Keetels en Elizeba Cherono, respectievelijk de nummers 2, 3 en 4 bij de vrouwen in 2025, zijn dit jaar wel aanwezig in Rotterdam.

Bij de mannen is Filmon Tesfu de grote favoriet. De in Eritrea geboren atleet, sinds 2020 in het bezit van een Nederlands paspoort, liep in december in Valencia 2.06,42. Hij is daarmee na Abdi Nageeye de beste Nederlandse marathonloper aller tijden. Stan Niesten, Tom Hendrikse en Jonatan Venema behoren ook tot de kanshebbers voor een medaille.

Het NK tijdens de marathon van Rotterdam is op 12 april.