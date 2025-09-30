Hegseth kondigt scherpere 'standaarden' voor militairen aan

QUANTICO (ANP) - De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gaat naar eigen zeggen een einde maken aan "decennia van aftakeling" bij de Amerikaanse krijgsmacht. Hij sprak over de "standaarden" van militairen op een uitzonderlijke bijeenkomst van hoge militairen die hij van over de hele wereld had teruggeroepen. Wie zich daar niet bij thuis voelt, heeft volgens Hegseth niets bij de krijgsmacht te zoeken.

De minister van Oorlog, zoals hij door president Donald Trump wordt genoemd, uitte onder meer kritiek op militairen die niet fit genoeg zijn, ten onrechte hogerop gekomen zouden zijn of er "onprofessioneel" bij lopen met een verkeerd kapsel of een baard. Iedereen moet in gevechtsrollen voldoen aan de "hoogste standaarden zoals die voor mannen gelden". Volgens hem is dat noodzakelijk om een sterke "krijger" te kunnen zijn.

Hegseth zei de standpunten rond "zogenaamd giftig leiderschap" opnieuw tegen het licht te houden. Officieren moeten leiders kunnen aanspreken en misstappen moeten militairen niet meer hun hele loopbaan kunnen worden nagedragen. Termen als "pestgedrag en ontgroeningen" zijn volgens de minister ook ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld.

Twee tests

De minister haalde twee "tests" aan om te kijken of beleid wel goed is. De eerste is hoe het er bij de krijgsmacht aan toe ging in 1990. Zonder goede reden moet daar niet van worden afgeweken. Voor de tweede test moeten hoge militairen zich afvragen of ze het werk van de gemiddelde sergeant of kapitein makkelijker maken. Op beide vragen moet het antwoord volgens Hegseth "een welluidend 'ja'" zijn.

"Als de woorden die ik vandaag tot u spreek u de moed in de schoenen doen zakken, moet u de eer aan uzelf houden en opstappen. Dan danken we u voor uw dienst."