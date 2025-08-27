Gematigde omzetverwachting Nvidia leidt tot zorgen bij beleggers

SANTA CLARA (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse chipconcern Nvidia heeft een gematigde omzetprognose afgegeven voor het huidige kwartaal. Dat wakkert de zorgen onder beleggers aan dat de enorme groei in uitgaven voor kunstmatige intelligentie vertraagt.

De omzet zal in het huidige kwartaal, dat loopt tot en met oktober, waarschijnlijk zo'n 54 miljard dollar bedragen, meldde het bedrijf woensdag. Hoewel dit in lijn was met de gemiddelde verwachting van kenners op Wall Street, hadden sommige analisten volgens persbureau Bloomberg meer dan 60 miljard dollar voorspeld. Kort na het verschijnen van de cijfers ging het aandeel duidelijk omlaag in de zogenoemde nabeurshandel van de beurs in New York.