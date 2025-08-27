ECONOMIE
Dijksma in Istanbul: zeer onder indruk, bezoek wordt gewaardeerd

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 22:29
anp270825189 1
ISTANBUL (ANP) - Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht is "zeer onder de indruk" van de "mensen die massaal op straat aanwezig waren" woensdagavond bij een rally in Istanbul voor Ekrem Imamoglu, de inmiddels geschorste burgemeester van de Turkse stad die in maart werd gearresteerd. Dijksma is samen met acht andere Europese burgemeesters en vijf Turkse collega's in Istanbul om steun te betuigen aan de prominente oppositieleider.
Volgens Dijksma werd de delegatie "luidkeels juichend" ontvangen bij de rally. "Er leven hier ontzettend veel zorgen over het onder druk staan van de democratische waarden", legde Dijksma uit. "Voor de mensen hier maakt het echt uit dat er internationaal aandacht is voor deze situatie. We merken dat het bijzonder gewaardeerd wordt dat we er zijn."
Voor donderdag stond een bezoek aan Imamoglu in de gevangenis op de planning, maar dat gaat niet door. "De toestemming om hem te bezoeken is ingetrokken of er niet gekomen." De delegatie reist wel af naar de gevangenis om daar een statement te geven.
