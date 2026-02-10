Tielen: kabinet gaat nu niet meer investeren in vrouwengezondheid

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat tot 2030 niet extra investeren in vrouwengezondheid als het aan demissionair staatssecretaris Judith Tielen (Preventie) ligt. Volgens de VVD-bewindsvrouw moeten de investeringen momenteel meer van andere kanten komen.

Meerdere partijen waren tijdens een debat over vrouwengezondheid kritisch op de Nationale Strategie Vrouwengezondheid die vorig jaar is gepresenteerd, omdat daar geen nieuwe plannen in staan en geen extra geld voor is uitgetrokken. Lisa Vliegenthart van GroenLinks-PvdA noemt het "wel heel makkelijk" van Tielen dat ze de investeringen onder meer bij zorgverzekeraars en werkgevers legt.

"Ik vind het juist makkelijk om te zeggen dat VWS wel even een laatje opentrekt", zei de staatssecretaris. Volgens haar kan er al veel worden gedaan, als bijvoorbeeld onderzoekers "de andere kant opkijken" en onderzoek meer op vrouwen richten. Sarah Dobbe (SP) vraagt zich daarop af of Tielen wel erkent hoe groot de problemen zijn.