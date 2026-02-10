ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tielen: kabinet gaat nu niet meer investeren in vrouwengezondheid

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 21:42
anp100226229 1
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat tot 2030 niet extra investeren in vrouwengezondheid als het aan demissionair staatssecretaris Judith Tielen (Preventie) ligt. Volgens de VVD-bewindsvrouw moeten de investeringen momenteel meer van andere kanten komen.
Meerdere partijen waren tijdens een debat over vrouwengezondheid kritisch op de Nationale Strategie Vrouwengezondheid die vorig jaar is gepresenteerd, omdat daar geen nieuwe plannen in staan en geen extra geld voor is uitgetrokken. Lisa Vliegenthart van GroenLinks-PvdA noemt het "wel heel makkelijk" van Tielen dat ze de investeringen onder meer bij zorgverzekeraars en werkgevers legt.
"Ik vind het juist makkelijk om te zeggen dat VWS wel even een laatje opentrekt", zei de staatssecretaris. Volgens haar kan er al veel worden gedaan, als bijvoorbeeld onderzoekers "de andere kant opkijken" en onderzoek meer op vrouwen richten. Sarah Dobbe (SP) vraagt zich daarop af of Tielen wel erkent hoe groot de problemen zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545839551

Russische begroting ontspoort volledig: na één maand heeft Poetin er al halfjaar doorheen gejaagd

ANP-518072714

De griepgolf komt eraan: dit moet je vooral níet doen als je ziek bent

ANP-548080925

Zoveel gaat Rob Jetten verdienen als premier en dit is zijn maximale hypotheek

ANP-522100822

Neem een kijkje in de miljoenenvilla van Ilse de Lange: pure luxe aan de bosrand

181289452_m

Waarom Nederlanders zich blauw betalen aan gas – en de rest van Europa niet

ANP-203056710

Zo help je je hond van verlatingsangst af

Loading