Generaal: Europa moet een macht worden of wordt een opgejaagd dier

Opinie
door Gerard Driehuis
donderdag, 28 augustus 2025 om 18:15
De westerse wereldorde wankelt. Europa verkeert volgens de Franse legerchef generaal Thierry Burkhard in gevaar, omdat de verdeeldheid onder Europese landen zorgt voor zwakte op het wereldtoneel. In een opmerkelijk openhartig interview in Politico waarschuwt hij dat als Europa niet samen optrekt en haar harde macht toont, het continent kan veranderen in een "opgejaagd dier", terwijl rivalen als China, Rusland en de VS hun invloedssferen versterken.
Burkhard stelt dat Europese regeringen massaal ontkennen hoe belangrijk macht en geweld zijn in de hedendaagse wereldpolitiek. “Meer dan ooit worden de spelregels bepaald door militaire kracht,” zegt hij. Mario Draghi, voormalig ECB-president, onderstreept deze visie: de tijd dat Europa enkel als economische macht invloed kon uitoefenen is voorbij. Een strategische omslag is nodig – met meer investering in veiligheid en defensie.
Italië’s premier Giorgia Meloni voegt toe dat Europa het risico loopt irrelevant te worden als het niet bereid is offers te brengen voor vrijheid en onafhankelijkheid. Europese verdeeldheid over defensie – denk aan de discussie over NAVO-uitgaven – maakt gezamenlijk optreden lastig, waarbij landen dreigen hun eigen belang boven het gemeenschappelijke te stellen. Toch is, zo zegt Burkhard, alleen een sterke strategische solidariteit tussen Europese landen de sleutel tot invloed en veiligheid.
De oorlog in Oekraïne fungeert als katalysator. Europese landen discussiëren over veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar het initiatief ligt veelal bij de VS. Burkhard betoogt dat Europa op eigen benen moet durven staan en bereid moet zijn risico’s te nemen. Daarbij benadrukt hij het verschil tussen 'gekozen oorlogen', zoals in Irak en Afghanistan waar keuzes nog mogelijk zijn, en 'opgelegde oorlogen' waarbij volledige inzet vereist is voor overleving – zoals nu bij Oekraïne.
Voor Europa ligt er een duidelijke taak: gezamenlijk beleid vormen, verder kijken dan nationale belangen en investeren in zowel defensie als solidariteit. Alleen zo blijft het continent relevant én veilig in een wereld waarin macht steeds vaker het laatste woord heeft.

