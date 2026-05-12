Geschorste topambtenaar: nog twee weken voor voorkomen DigiD-deal

AMSTERDAM (ANP) - De geschorste topambtenaar Pieter van Oordt roept de Tweede Kamer op om nogmaals te kijken naar de overname van Solvinity, het systeem dat DigiD laat draaien, door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Dat zegt hij in een interview met BNR. Nu de Kamer terug is van reces, zijn er volgens hem nog twee weken om de deal te verhinderen.

Van Oordt was privacyadviseur bij overheidsinstelling Logius, de beheerder van DigiD, maar is nu geschorst. Hij probeerde eerst intern te voorkomen dat het IT-systeem achter DigiD in Amerikaanse handen valt. Daarna zag hij geen andere uitweg dan de media te zoeken. Nu mag hij naar eigen zeggen geen contact meer hebben met rijksambtenaren.

Het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) van het ministerie van Economische Zaken beoordeelt nog of er ongewenste inmenging bij DigiD kan plaatsvinden als Solvinity achter de dienst wordt overgenomen. Van Oordt zegt dat hij bericht van BTI heeft gekregen dat er nog twee weken zijn om inhoudelijke punten aan te dragen. Dat geldt volgens hem dus ook voor de Tweede Kamer.