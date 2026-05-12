Odido compenseert klanten niet na datalek door cyberaanval

Economie
door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 12:54
DEN HAAG (ANP) - Odido gaat zijn klanten niet compenseren nadat gegevens werden gelekt door een cyberaanval in februari. Dat bevestigt een woordvoerder na uitspraken van topman Søren Abildgaard in De Telegraaf. Volgens de topman is niet vastgesteld dat het telecombedrijf regels heeft overtreden.
De Deense topman heeft dinsdag klanten via video's geïnformeerd over de cyberaanval en de nasleep. Daarin zegt hij dat de hack van hackersgroep ShinyHunters "geen normale aanval" was. Begin februari was Odido slachtoffer van een cyberaanval, waarbij volgens het telecombedrijf persoonsgegevens van 6,2 miljoen accounts werden gestolen.
De criminele hackersgroep eiste losgeld voor de data, maar Odido koos ervoor om niet te betalen. De hackersgroep plaatste de gestolen klantgegevens op het internet. "Ik geloof er sterk in dat criminelen niet moeten worden beloond voor illegale activiteiten", zegt de topman. "We wisten dat dit kon betekenen dat de gestolen data openbaar zou worden. Toch vond ik dit uiteindelijk de verantwoorde keuze."
