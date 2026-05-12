ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rusland bevestigt einde bestand met Oekraïne

Samenleving
door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 12:50
anp120526112 1
MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Rusland bevestigt dat het bestand met Oekraïne ten einde is gekomen en gevechtsoperaties worden hervat. "Het humanitaire staakt-het-vuren is afgelopen", zei een woordvoerder van het Kremlin.
Oekraïne en Rusland hadden eerder ingestemd met een driedaags bestand, van 9 tot en met 11 mei. Beide partijen verweten elkaar in die periode zich er niet aan te houden.
Toch zei Oekraïne nog te hebben voorgesteld het daarna te verlengen. Daar zou Rusland niet op zijn ingegaan.
Nieuwe droneaanvallen
"In plaats daarvan lanceerde Rusland vannacht meer dan tweehonderd drones tegen Oekraïne, gericht op civiele infrastructuur, waaronder een kleuterschool", schreef de Oekraïense buitenlandminister Andrii Sybiha‎ op X.
Rusland beschuldigde Oekraïne ook weer van nieuwe droneaanvallen. De Russische luchtverdediging zou in een etmaal meer dan honderd drones hebben neergehaald.
loading

POPULAIR NIEUWS

250939633_m

De top-20 slechtste luchtvaartmaatschappijen: KLM staat er bij...

169455938 l normal none

7 zinnen die verraden dat je niet erg veel sociale intelligentie hebt

185571653 m

Nieuwe kijk op slapeloosheid: wakker liggen kan ook waardevol zijn

88217605_m

Je glasvezelkabel luistert mee: wetenschappers slaan alarm over nieuw privacyrisico

generated-image (5)

Generatie Alpha: De kinderen die nooit offline zijn

anp110526176 1

LAKS: op dag twee eindexamens al bijna 95.000 klachten

Loading