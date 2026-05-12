Rusland bevestigt einde bestand met Oekraïne

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Rusland bevestigt dat het bestand met Oekraïne ten einde is gekomen en gevechtsoperaties worden hervat. "Het humanitaire staakt-het-vuren is afgelopen", zei een woordvoerder van het Kremlin.

Oekraïne en Rusland hadden eerder ingestemd met een driedaags bestand, van 9 tot en met 11 mei. Beide partijen verweten elkaar in die periode zich er niet aan te houden.

Toch zei Oekraïne nog te hebben voorgesteld het daarna te verlengen. Daar zou Rusland niet op zijn ingegaan.

Nieuwe droneaanvallen

"In plaats daarvan lanceerde Rusland vannacht meer dan tweehonderd drones tegen Oekraïne, gericht op civiele infrastructuur, waaronder een kleuterschool", schreef de Oekraïense buitenlandminister Andrii Sybiha‎ op X.

Rusland beschuldigde Oekraïne ook weer van nieuwe droneaanvallen. De Russische luchtverdediging zou in een etmaal meer dan honderd drones hebben neergehaald.